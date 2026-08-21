MONVERA by Virtuals מחיר היום

מחיר MONVERA by Virtuals (MONVERA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONVERA ל USD הוא $ 0 לכל MONVERA.

MONVERA by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 327,553, עם היצע במחזור של 1.00B MONVERA. ב‑24 השעות האחרונות, MONVERA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MONVERA נע ב +1.77% בשעה האחרונה ו +30.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 661.31.

MONVERA by Virtuals (MONVERA) מידע שוק

שווי שוק $ 327.55K$ 327.55K $ 327.55K נפח (24 שעות) $ 661.31$ 661.31 $ 661.31 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 327.55K$ 327.55K $ 327.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MONVERA by Virtuals הוא $ 327.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 661.31. ההיצע במחזור של MONVERA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.55K.