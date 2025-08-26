עוד על WIRE

717ai by Virtuals סֵמֶל

717ai by Virtuals מחיר (WIRE)

לא רשום

1 WIRE ל USDמחיר חי:

$0.00580725
$0.00580725$0.00580725
-15.50%1D
mexc
USD
717ai by Virtuals (WIRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:43:01 (UTC+8)

717ai by Virtuals (WIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00512462
$ 0.00512462
24 שעות נמוך
$ 0.00717267
$ 0.00717267
גבוה 24 שעות

$ 0.00512462
$ 0.00512462

$ 0.00717267
$ 0.00717267

$ 0.00926912
$ 0.00926912

$ 0
$ 0

+2.13%

-15.52%

-28.69%

-28.69%

717ai by Virtuals (WIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00580725. במהלך 24 השעות האחרונות, WIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00512462 לבין שיא של $ 0.00717267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00926912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIRE השתנה ב +2.13% במהלך השעה האחרונה, -15.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

717ai by Virtuals (WIRE) מידע שוק

$ 5.54M
$ 5.54M

--
--

$ 5.60M
$ 5.60M

954.81M
954.81M

963,817,218.3932477
963,817,218.3932477

שווי השוק הנוכחי של 717ai by Virtuals הוא $ 5.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIRE הוא 954.81M, עם היצע כולל של 963817218.3932477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.60M.

717ai by Virtuals (WIRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 717ai by Virtualsל USDהיה $ -0.001067031279310515.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של717ai by Virtuals ל USDהיה . $ +0.3700318056.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של717ai by Virtuals ל USDהיה $ +0.1327756835.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 717ai by Virtualsל USDהיה $ +0.0051877104814925555.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001067031279310515-15.52%
30 ימים$ +0.3700318056+6,371.89%
60 ימים$ +0.1327756835+2,286.38%
90 ימים$ +0.0051877104814925555+837.35%

מה זה717ai by Virtuals (WIRE)

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

717ai by Virtuals (WIRE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

717ai by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 717ai by Virtuals (WIRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 717ai by Virtuals (WIRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 717ai by Virtuals.

בדוק את 717ai by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

WIRE למטבעות מקומיים

717ai by Virtuals (WIRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 717ai by Virtuals (WIRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 717ai by Virtuals (WIRE)

כמה שווה 717ai by Virtuals (WIRE) היום?
החי WIREהמחיר ב USD הוא 0.00580725 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIRE ל USD?
המחיר הנוכחי של WIRE ל USD הוא $ 0.00580725. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 717ai by Virtuals?
שווי השוק של WIRE הוא $ 5.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIRE?
ההיצע במחזור של WIRE הוא 954.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIRE?
‏‏WIRE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00926912 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIRE?
WIRE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WIRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIRE הוא -- USD.
האם WIRE יעלה השנה?
WIRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
717ai by Virtuals (WIRE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

