717ai by Virtuals (WIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00512462 $ 0.00512462 $ 0.00512462 24 שעות נמוך $ 0.00717267 $ 0.00717267 $ 0.00717267 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00512462$ 0.00512462 $ 0.00512462 גבוה 24 שעות $ 0.00717267$ 0.00717267 $ 0.00717267 שיא כל הזמנים $ 0.00926912$ 0.00926912 $ 0.00926912 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.13% שינוי מחיר (1D) -15.52% שינוי מחיר (7D) -28.69% שינוי מחיר (7D) -28.69%

717ai by Virtuals (WIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00580725. במהלך 24 השעות האחרונות, WIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00512462 לבין שיא של $ 0.00717267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00926912, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIRE השתנה ב +2.13% במהלך השעה האחרונה, -15.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

717ai by Virtuals (WIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M אספקת מחזור 954.81M 954.81M 954.81M אספקה כוללת 963,817,218.3932477 963,817,218.3932477 963,817,218.3932477

שווי השוק הנוכחי של 717ai by Virtuals הוא $ 5.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIRE הוא 954.81M, עם היצע כולל של 963817218.3932477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.60M.