Kindra by virtuals מחיר היום

מחיר Kindra by virtuals (KINDRA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KINDRA ל USD הוא $ 0 לכל KINDRA.

Kindra by virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 170,233, עם היצע במחזור של 1.00B KINDRA. ב‑24 השעות האחרונות, KINDRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KINDRA נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו -5.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.92K.

Kindra by virtuals (KINDRA) מידע שוק

שווי שוק $ 170.23K$ 170.23K $ 170.23K נפח (24 שעות) $ 2.92K$ 2.92K $ 2.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 170.23K$ 170.23K $ 170.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kindra by virtuals הוא $ 170.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.92K. ההיצע במחזור של KINDRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.23K.