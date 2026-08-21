Karma by Virtuals מחיר היום

מחיר Karma by Virtuals (KARMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104574, עם שינוי של 7.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARMA ל USD הוא $ 0.00104574 לכל KARMA.

Karma by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,045,735, עם היצע במחזור של 1.00B KARMA. ב‑24 השעות האחרונות, KARMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00108937 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00435499, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KARMA נע ב -2.69% בשעה האחרונה ו +9.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.55K.

Karma by Virtuals (KARMA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Karma by Virtuals הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.55K. ההיצע במחזור של KARMA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.