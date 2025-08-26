עוד על BRO

Neurobro סֵמֶל

Neurobro מחיר (BRO)

לא רשום

1 BRO ל USDמחיר חי:

$0.0028833
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Neurobro (BRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:10 (UTC+8)

Neurobro (BRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00276931
24 שעות נמוך
$ 0.00328512
גבוה 24 שעות

$ 0.00276931

$ 0.00328512

$ 0.04497111

$ 0.00142521

+3.47%

-6.82%

-7.64%

-7.64%

Neurobro (BRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028833. במהלך 24 השעות האחרונות, BRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00276931 לבין שיא של $ 0.00328512, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04497111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRO השתנה ב +3.47% במהלך השעה האחרונה, -6.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neurobro (BRO) מידע שוק

$ 2.29M

--

$ 2.85M

798.69M

993,024,099.4301221

שווי השוק הנוכחי של Neurobro הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRO הוא 798.69M, עם היצע כולל של 993024099.4301221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.

Neurobro (BRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neurobroל USDהיה $ -0.000211301449972012.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeurobro ל USDהיה . $ -0.0001038633.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeurobro ל USDהיה $ -0.0003316233.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neurobroל USDהיה $ -0.004242557234094447.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000211301449972012-6.82%
30 ימים$ -0.0001038633-3.60%
60 ימים$ -0.0003316233-11.50%
90 ימים$ -0.004242557234094447-59.53%

מה זהNeurobro (BRO)

Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.

Neurobro (BRO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Neurobroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neurobro (BRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neurobro (BRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neurobro.

בדוק את Neurobro תחזית המחיר עכשיו‏!

BRO למטבעות מקומיים

Neurobro (BRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neurobro (BRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neurobro (BRO)

כמה שווה Neurobro (BRO) היום?
החי BROהמחיר ב USD הוא 0.0028833 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRO ל USD?
המחיר הנוכחי של BRO ל USD הוא $ 0.0028833. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neurobro?
שווי השוק של BRO הוא $ 2.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRO?
ההיצע במחזור של BRO הוא 798.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRO?
‏‏BRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04497111 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRO?
BRO ‏‏רשם מחירATL של 0.00142521 USD.
מהו נפח המסחר של BRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRO הוא -- USD.
האם BRO יעלה השנה?
BRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.