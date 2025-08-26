Neurobro (BRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00276931 $ 0.00276931 $ 0.00276931 24 שעות נמוך $ 0.00328512 $ 0.00328512 $ 0.00328512 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00276931$ 0.00276931 $ 0.00276931 גבוה 24 שעות $ 0.00328512$ 0.00328512 $ 0.00328512 שיא כל הזמנים $ 0.04497111$ 0.04497111 $ 0.04497111 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00142521$ 0.00142521 $ 0.00142521 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.47% שינוי מחיר (1D) -6.82% שינוי מחיר (7D) -7.64% שינוי מחיר (7D) -7.64%

Neurobro (BRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028833. במהלך 24 השעות האחרונות, BRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00276931 לבין שיא של $ 0.00328512, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04497111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRO השתנה ב +3.47% במהלך השעה האחרונה, -6.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neurobro (BRO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M אספקת מחזור 798.69M 798.69M 798.69M אספקה כוללת 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221

שווי השוק הנוכחי של Neurobro הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRO הוא 798.69M, עם היצע כולל של 993024099.4301221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.