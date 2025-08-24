עוד על NODE

NODE סֵמֶל

NODE מְחִיר(NODE)

1 NODE ל USDמחיר חי:

$0.10971
+22.02%1D
USD
NODE (NODE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:32:35 (UTC+8)

NODE (NODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.08852
24 שעות נמוך
$ 0.11304
גבוה 24 שעות

$ 0.08852
$ 0.11304
$ 0.1123190629551188
$ 0.036237660518626376
-2.09%

+22.02%

+35.05%

+35.05%

NODE (NODE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10929. במהלך 24 השעות האחרונות, NODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08852 לבין שיא של $ 0.11304, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1123190629551188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.036237660518626376.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NODE השתנה ב -2.09% במהלך השעה האחרונה, +22.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NODE (NODE) מידע שוק

No.1065

$ 14.58M
$ 8.59M
$ 109.29M
133.39M
1,000,000,000
678,833,730
13.33%

ETH

שווי השוק הנוכחי של NODE הוא $ 14.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.59M. ההיצע במחזור של NODE הוא 133.39M, עם היצע כולל של 678833730. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.29M.

NODE (NODE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NODEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0197985+22.02%
30 ימים$ +0.03652+50.18%
60 ימים$ +0.08729+396.77%
90 ימים$ +0.08729+396.77%
NODE שינוי מחיר היום

היום,NODE רשם שינוי של $ +0.0197985 (+22.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NODE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.03652 (+50.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NODE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NODE ראה שינוי של $ +0.08729 (+396.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NODE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.08729 (+396.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NODE (NODE)?

בדוק את NODE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NODEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNODE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NODEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNODE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NODEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NODE (NODE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NODE (NODE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NODE.

בדוק את NODE תחזית המחיר עכשיו‏!

NODE (NODE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NODE (NODE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NODE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NODE (NODE)

מחפש איך לקנותNODE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NODEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NODE למטבעות מקומיים

1 NODE(NODE) ל VND
2,875.96635
1 NODE(NODE) ל AUD
A$0.1683066
1 NODE(NODE) ל GBP
0.0808746
1 NODE(NODE) ל EUR
0.0928965
1 NODE(NODE) ל USD
$0.10929
1 NODE(NODE) ל MYR
RM0.4601109
1 NODE(NODE) ל TRY
4.4830758
1 NODE(NODE) ל JPY
¥16.06563
1 NODE(NODE) ל ARS
ARS$148.8956031
1 NODE(NODE) ל RUB
8.7923805
1 NODE(NODE) ל INR
9.5814543
1 NODE(NODE) ל IDR
Rp1,791.6390576
1 NODE(NODE) ל KRW
152.426763
1 NODE(NODE) ל PHP
6.2273442
1 NODE(NODE) ל EGP
￡E.5.3060295
1 NODE(NODE) ל BRL
R$0.590166
1 NODE(NODE) ל CAD
C$0.1508202
1 NODE(NODE) ל BDT
13.322451
1 NODE(NODE) ל NGN
167.6224446
1 NODE(NODE) ל COP
$440.6846025
1 NODE(NODE) ל ZAR
R.1.9289685
1 NODE(NODE) ל UAH
4.5224202
1 NODE(NODE) ל VES
Bs15.19131
1 NODE(NODE) ל CLP
$105.35556
1 NODE(NODE) ל PKR
Rs30.9859008
1 NODE(NODE) ל KZT
58.4428275
1 NODE(NODE) ל THB
฿3.5475534
1 NODE(NODE) ל TWD
NT$3.3399024
1 NODE(NODE) ל AED
د.إ0.4010943
1 NODE(NODE) ל CHF
Fr0.087432
1 NODE(NODE) ל HKD
HK$0.852462
1 NODE(NODE) ל AMD
֏41.7127143
1 NODE(NODE) ל MAD
.د.م0.9857958
1 NODE(NODE) ל MXN
$2.0393514
1 NODE(NODE) ל SAR
ريال0.4098375
1 NODE(NODE) ל PLN
0.3989085
1 NODE(NODE) ל RON
лв0.4743186
1 NODE(NODE) ל SEK
kr1.0459053
1 NODE(NODE) ל BGN
лв0.1825143
1 NODE(NODE) ל HUF
Ft37.2493107
1 NODE(NODE) ל CZK
2.3038332
1 NODE(NODE) ל KWD
د.ك0.03333345
1 NODE(NODE) ל ILS
0.3661215
1 NODE(NODE) ל AOA
Kz99.6254853
1 NODE(NODE) ל BHD
.د.ب0.04120233
1 NODE(NODE) ל BMD
$0.10929
1 NODE(NODE) ל DKK
kr0.7005489
1 NODE(NODE) ל HNL
L2.8612122
1 NODE(NODE) ל MUR
5.0240613
1 NODE(NODE) ל NAD
$1.9267827
1 NODE(NODE) ל NOK
kr1.1082006
1 NODE(NODE) ל NZD
$0.185793
1 NODE(NODE) ל PAB
B/.0.10929
1 NODE(NODE) ל PGK
K0.4546464
1 NODE(NODE) ל QAR
ر.ق0.3978156
1 NODE(NODE) ל RSD
дин.10.9978527

NODE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NODE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNODE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NODE

כמה שווה NODE (NODE) היום?
החי NODEהמחיר ב USD הוא 0.10929 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NODE ל USD?
המחיר הנוכחי של NODE ל USD הוא $ 0.10929. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NODE?
שווי השוק של NODE הוא $ 14.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NODE?
ההיצע במחזור של NODE הוא 133.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NODE?
‏‏NODE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1123190629551188 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NODE?
NODE ‏‏רשם מחירATL של 0.036237660518626376 USD.
מהו נפח המסחר של NODE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NODE הוא $ 8.59M USD.
האם NODE יעלה השנה?
NODE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NODE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:32:35 (UTC+8)

NODE (NODE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

