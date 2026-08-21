ArAIstotle מחיר היום

מחיר ArAIstotle (FACY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FACY ל USD הוא $ 0 לכל FACY.

ArAIstotle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 659,860, עם היצע במחזור של 772.19M FACY. ב‑24 השעות האחרונות, FACY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082839, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FACY נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו +10.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 489.07K.

ArAIstotle (FACY) מידע שוק

שווי שוק $ 659.86K$ 659.86K $ 659.86K נפח (24 שעות) $ 489.07K$ 489.07K $ 489.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 854.53K$ 854.53K $ 854.53K אספקת מחזור 772.19M 772.19M 772.19M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ArAIstotle הוא $ 659.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 489.07K. ההיצע במחזור של FACY הוא 772.19M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 854.53K.