Instaclaw מחיר היום

מחיר Instaclaw (INSTACLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INSTACLAW ל USD הוא $ 0 לכל INSTACLAW.

Instaclaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 265,714, עם היצע במחזור של 427.06M INSTACLAW. ב‑24 השעות האחרונות, INSTACLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00262314, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INSTACLAW נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -7.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.79K.

Instaclaw (INSTACLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 265.71K$ 265.71K $ 265.71K נפח (24 שעות) $ 2.79K$ 2.79K $ 2.79K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 622.19K$ 622.19K $ 622.19K אספקת מחזור 427.06M 427.06M 427.06M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Instaclaw הוא $ 265.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.79K. ההיצע במחזור של INSTACLAW הוא 427.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.19K.