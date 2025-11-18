Waveform by Virtuals מחיר היום

מחיר Waveform by Virtuals (WAVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00508872, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAVE ל USD הוא $ 0.00508872 לכל WAVE.

Waveform by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,097,871, עם היצע במחזור של 1.00B WAVE. ב‑24 השעות האחרונות, WAVE סחר בין $ 0.00479105 (נמוך) ל $ 0.0052522 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01712062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00465875.

ביצועים לטווח קצר, WAVE נע ב +2.62% בשעה האחרונה ו -14.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Waveform by Virtuals (WAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Waveform by Virtuals הוא $ 5.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAVE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.10M.