מחיר Axelrod by Virtuals (AXR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00730101, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXR ל USD הוא $ 0.00730101 לכל AXR.

Axelrod by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,688,235, עם היצע במחזור של 642.13M AXR. ב‑24 השעות האחרונות, AXR סחר בין $ 0.00675619 (נמוך) ל $ 0.00832334 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04937155, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00163668.

ביצועים לטווח קצר, AXR נע ב +4.16% בשעה האחרונה ו -25.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Axelrod by Virtuals (AXR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M אספקת מחזור 642.13M 642.13M 642.13M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Axelrod by Virtuals הוא $ 4.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXR הוא 642.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.30M.