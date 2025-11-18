Cybercentry מחיר היום

מחיר Cybercentry (CENTRY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00060916, עם שינוי של 2.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CENTRY ל USD הוא $ 0.00060916 לכל CENTRY.

Cybercentry כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 304,578, עם היצע במחזור של 500.00M CENTRY. ב‑24 השעות האחרונות, CENTRY סחר בין $ 0.00057976 (נמוך) ל $ 0.00065246 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0020333, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014061.

ביצועים לטווח קצר, CENTRY נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -44.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cybercentry (CENTRY) מידע שוק

שווי שוק $ 304.58K$ 304.58K $ 304.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 609.16K$ 609.16K $ 609.16K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cybercentry הוא $ 304.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CENTRY הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 609.16K.