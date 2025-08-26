Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00214626 24 שעות נמוך $ 0.00264903 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.10514 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00139112 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.84% שינוי מחיר (1D) -15.62% שינוי מחיר (7D) -17.08%

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00218651. במהלך 24 השעות האחרונות, CONVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00214626 לבין שיא של $ 0.00264903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONVO השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -15.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.19M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.19M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals הוא $ 2.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONVO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.19M.