Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals סֵמֶל

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals מחיר (CONVO)

1 CONVO ל USDמחיר חי:

$0.00218651
$0.00218651$0.00218651
-15.60%1D
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) טבלת מחירים חיה
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

+0.84%

-15.62%

-17.08%

-17.08%

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00218651. במהלך 24 השעות האחרונות, CONVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00214626 לבין שיא של $ 0.00264903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00139112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONVO השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -15.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals הוא $ 2.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONVO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.19M.

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtualsל USDהיה $ -0.000404840305404351.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0009574305.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals ל USDהיה $ -0.0009580276.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtualsל USDהיה $ -0.00757168980650688.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000404840305404351-15.62%
30 ימים$ -0.0009574305-43.78%
60 ימים$ -0.0009580276-43.81%
90 ימים$ -0.00757168980650688-77.59%

מה זהPrefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) משאב

האתר הרשמי

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals.

בדוק את Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CONVO למטבעות מקומיים

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CONVO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

כמה שווה Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) היום?
החי CONVOהמחיר ב USD הוא 0.00218651 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CONVO ל USD?
המחיר הנוכחי של CONVO ל USD הוא $ 0.00218651. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals?
שווי השוק של CONVO הוא $ 2.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CONVO?
ההיצע במחזור של CONVO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CONVO?
‏‏CONVO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.10514 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CONVO?
CONVO ‏‏רשם מחירATL של 0.00139112 USD.
מהו נפח המסחר של CONVO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CONVO הוא -- USD.
האם CONVO יעלה השנה?
CONVO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CONVO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.