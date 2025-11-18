Freya Protocol מחיר היום

מחיר Freya Protocol (FREYA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00676789, עם שינוי של 6.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREYA ל USD הוא $ 0.00676789 לכל FREYA.

Freya Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,411,671, עם היצע במחזור של 500.31M FREYA. ב‑24 השעות האחרונות, FREYA סחר בין $ 0.00632705 (נמוך) ל $ 0.00722027 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04563979, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FREYA נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו -31.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Freya Protocol (FREYA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M אספקת מחזור 500.31M 500.31M 500.31M אספקה כוללת 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

