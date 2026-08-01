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מחיר Atlético de Madrid בזמן אמת היום הוא 1.385 ILS.ATM שווי השוק הוא 11,718,773.08 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ATM ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Atlético de Madrid בזמן אמת היום הוא 1.385 ILS.ATM שווי השוק הוא 11,718,773.08 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ATM ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Atlético de Madrid סֵמֶל

Atlético de Madrid מְחִיר(ATM)

1 ATM ל ILSמחיר חי:

₪4.14115
₪4.14115₪4.14115
+1.86%1D
ILS
Atlético de Madrid (ATM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 05:38:16 (UTC+8)

Atlético de Madrid מחיר היום

מחיר Atlético de Madrid (ATM) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.385, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATM ל ILS הוא ₪ 1.385 לכל ATM.

Atlético de Madrid כרגע מדורג במקום #1004 לפי שווי שוק של ₪ 11.72M, עם היצע במחזור של 8.46M ATM. ב‑24 השעות האחרונות, ATM סחר בין ₪ 1.3471 (נמוך) ל ₪ 1.4371 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 182.7378171619, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 2.252297180832037651.

ביצועים לטווח קצר, ATM נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו -23.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.85K.

Atlético de Madrid (ATM) מידע שוק

No.1004

₪ 11.72M
₪ 11.72M₪ 11.72M

₪ 53.85K
₪ 53.85K₪ 53.85K

₪ 13.85M
₪ 13.85M₪ 13.85M

8.46M
8.46M 8.46M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

84.61%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Atlético de Madrid הוא ₪ 11.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.85K. ההיצע במחזור של ATM הוא 8.46M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.85M.

Atlético de Madrid היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 1.3471
₪ 1.3471₪ 1.3471
24 שעות נמוך
₪ 1.4371
₪ 1.4371₪ 1.4371
גבוה 24 שעות

₪ 1.3471
₪ 1.3471₪ 1.3471

₪ 1.4371
₪ 1.4371₪ 1.4371

₪ 182.7378171619
₪ 182.7378171619₪ 182.7378171619

₪ 2.252297180832037651
₪ 2.252297180832037651₪ 2.252297180832037651

+0.52%

+1.86%

-23.48%

-23.48%

Atlético de Madrid (ATM) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Atlético de Madridהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.075619+1.86%
30 ימים₪ -0.9905-41.70%
60 ימים₪ -0.1273-8.42%
90 ימים₪ +0.3691+36.33%
Atlético de Madrid שינוי מחיר היום

היום,ATM רשם שינוי של ₪ +0.075619 (+1.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Atlético de Madrid שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.9905 (-41.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Atlético de Madrid שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ATM ראה שינוי של ₪ -0.1273 (-8.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Atlético de Madrid שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.3691 (+36.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Atlético de Madrid (ATM)?

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תחזית מחיר עבור Atlético de Madrid

Atlético de Madrid (ATM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ATM הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Atlético de Madrid (ATM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Atlético de Madrid עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Atlético de Madrid תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ATM תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Atlético de Madrid תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Atlético de Madrid ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Atlético de Madrid? קניית ATM מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Atlético de Madrid. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Atlético de Madrid (ATM) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

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השלם את הרכישה שלך

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איך לקנות Atlético de Madrid (ATM) מדריך

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מה זהAtlético de Madrid (ATM)

The Atletico de Madrid Fan Token (ATM) is a utility token that gives Atletico de Madrid Football Club ("Atletico de Madrid") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 05:38:16 (UTC+8)

Atlético de Madrid (ATM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTATM
₪4.110652
₪4.110652₪4.110652
+1.11%
39.67K (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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1 ATM = 4.14114 ILS