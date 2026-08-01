Atlético de Madrid מחיר היום

מחיר Atlético de Madrid (ATM) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.385, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATM ל ILS הוא ₪ 1.385 לכל ATM.

Atlético de Madrid כרגע מדורג במקום #1004 לפי שווי שוק של ₪ 11.72M, עם היצע במחזור של 8.46M ATM. ב‑24 השעות האחרונות, ATM סחר בין ₪ 1.3471 (נמוך) ל ₪ 1.4371 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 182.7378171619, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 2.252297180832037651.

ביצועים לטווח קצר, ATM נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו -23.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.85K.

Atlético de Madrid (ATM) מידע שוק

דירוג No.1004 שווי שוק ₪ 11.72M₪ 11.72M ₪ 11.72M נפח (24 שעות) ₪ 53.85K₪ 53.85K ₪ 53.85K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.85M₪ 13.85M ₪ 13.85M אספקת מחזור 8.46M 8.46M 8.46M מקסימום היצע 10,000,000 10,000,000 10,000,000 אספקה כוללת 10,000,000 10,000,000 10,000,000 שיעור מחזור 84.61% בלוקצ'יין ציבורי CHZ

שווי השוק הנוכחי של Atlético de Madrid הוא ₪ 11.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.85K. ההיצע במחזור של ATM הוא 8.46M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.85M.