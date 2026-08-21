Fabric מחיר היום

מחיר Fabric (ROBO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01311, עם שינוי של 15.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBO ל ILS הוא ₪ 0.01311 לכל ROBO.

Fabric כרגע מדורג במקום #449 לפי שווי שוק של ₪ 29.25M, עם היצע במחזור של 2.23B ROBO. ב‑24 השעות האחרונות, ROBO סחר בין ₪ 0.01267 (נמוך) ל ₪ 0.01571 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.1847213569153693689, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0481278098783023295.

ביצועים לטווח קצר, ROBO נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -6.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 320.80K.

Fabric (ROBO) מידע שוק

דירוג No.449 שווי שוק ₪ 29.25M₪ 29.25M ₪ 29.25M נפח (24 שעות) ₪ 320.80K₪ 320.80K ₪ 320.80K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 131.10M₪ 131.10M ₪ 131.10M אספקת מחזור 2.23B 2.23B 2.23B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 22.31% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Fabric הוא ₪ 29.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 320.80K. ההיצע במחזור של ROBO הוא 2.23B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 131.10M.