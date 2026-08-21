Merrymen by Virtuals מחיר היום

מחיר Merrymen by Virtuals (MERRYMEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 45.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MERRYMEN ל USD הוא $ 0 לכל MERRYMEN.

Merrymen by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,945, עם היצע במחזור של 1.00B MERRYMEN. ב‑24 השעות האחרונות, MERRYMEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MERRYMEN נע ב +1.84% בשעה האחרונה ו +13.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Merrymen by Virtuals (MERRYMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 27.95K$ 27.95K $ 27.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.95K$ 27.95K $ 27.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merrymen by Virtuals הוא $ 27.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERRYMEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.95K.