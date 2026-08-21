MYRAD מחיר היום

מחיר MYRAD (MYRAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYRAD ל USD הוא $ 0 לכל MYRAD.

MYRAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 584,278, עם היצע במחזור של 1.00B MYRAD. ב‑24 השעות האחרונות, MYRAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0014909, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MYRAD נע ב +7.82% בשעה האחרונה ו +19.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.25K.

MYRAD (MYRAD) מידע שוק

שווי שוק $ 584.28K$ 584.28K $ 584.28K נפח (24 שעות) $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 584.28K$ 584.28K $ 584.28K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MYRAD הוא $ 584.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.25K. ההיצע במחזור של MYRAD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 584.28K.