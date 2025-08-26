Gloria AI (GLORIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00116819 $ 0.00116819 $ 0.00116819 24 שעות נמוך $ 0.00138941 $ 0.00138941 $ 0.00138941 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00116819$ 0.00116819 $ 0.00116819 גבוה 24 שעות $ 0.00138941$ 0.00138941 $ 0.00138941 שיא כל הזמנים $ 0.00790726$ 0.00790726 $ 0.00790726 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00081804$ 0.00081804 $ 0.00081804 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) -9.51% שינוי מחיר (7D) -27.74% שינוי מחיר (7D) -27.74%

Gloria AI (GLORIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122601. במהלך 24 השעות האחרונות, GLORIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00116819 לבין שיא של $ 0.00138941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLORIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00790726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00081804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLORIA השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -9.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gloria AI (GLORIA) מידע שוק

שווי שוק $ 613.00K$ 613.00K $ 613.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gloria AI הוא $ 613.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLORIA הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.