Gloria AI סֵמֶל

Gloria AI מחיר (GLORIA)

לא רשום

1 GLORIA ל USDמחיר חי:

$0.0012292
$0.0012292$0.0012292
-9.20%1D
mexc
USD
Gloria AI (GLORIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:08 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00116819
$ 0.00116819$ 0.00116819
24 שעות נמוך
$ 0.00138941
$ 0.00138941$ 0.00138941
גבוה 24 שעות

$ 0.00116819
$ 0.00116819$ 0.00116819

$ 0.00138941
$ 0.00138941$ 0.00138941

$ 0.00790726
$ 0.00790726$ 0.00790726

$ 0.00081804
$ 0.00081804$ 0.00081804

+1.11%

-9.51%

-27.74%

-27.74%

Gloria AI (GLORIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122601. במהלך 24 השעות האחרונות, GLORIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00116819 לבין שיא של $ 0.00138941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLORIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00790726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00081804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLORIA השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -9.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gloria AI (GLORIA) מידע שוק

$ 613.00K
$ 613.00K$ 613.00K

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gloria AI הוא $ 613.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLORIA הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.

Gloria AI (GLORIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gloria AIל USDהיה $ -0.000128874332261236.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGloria AI ל USDהיה . $ -0.0000301510.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGloria AI ל USDהיה $ -0.0002472679.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gloria AIל USDהיה $ -0.002683109237425546.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000128874332261236-9.51%
30 ימים$ -0.0000301510-2.45%
60 ימים$ -0.0002472679-20.16%
90 ימים$ -0.002683109237425546-68.63%

מה זהGloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Gloria AI (GLORIA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gloria AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gloria AI (GLORIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gloria AI (GLORIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

GLORIA למטבעות מקומיים

Gloria AI (GLORIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gloria AI (GLORIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLORIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gloria AI (GLORIA)

כמה שווה Gloria AI (GLORIA) היום?
החי GLORIAהמחיר ב USD הוא 0.00122601 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLORIA ל USD?
המחיר הנוכחי של GLORIA ל USD הוא $ 0.00122601. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gloria AI?
שווי השוק של GLORIA הוא $ 613.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLORIA?
ההיצע במחזור של GLORIA הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLORIA?
‏‏GLORIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00790726 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLORIA?
GLORIA ‏‏רשם מחירATL של 0.00081804 USD.
מהו נפח המסחר של GLORIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLORIA הוא -- USD.
האם GLORIA יעלה השנה?
GLORIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLORIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:08 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

