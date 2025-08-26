SANTA by Virtuals (SANTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00424866 גבוה 24 שעות $ 0.00528612 שיא כל הזמנים $ 0.00751454 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +7.74% שינוי מחיר (1D) -2.05% שינוי מחיר (7D) -12.26%

SANTA by Virtuals (SANTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00459797. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00424866 לבין שיא של $ 0.00528612, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00751454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTA השתנה ב +7.74% במהלך השעה האחרונה, -2.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SANTA by Virtuals (SANTA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.60M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SANTA by Virtuals הוא $ 4.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.60M.