PRXVT by Virtuals מחיר היום

מחיר PRXVT by Virtuals (PRXVT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0030198, עם שינוי של 47.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRXVT ל USD הוא $ 0.0030198 לכל PRXVT.

PRXVT by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,740,745, עם היצע במחזור של 907.73M PRXVT. ב‑24 השעות האחרונות, PRXVT סחר בין $ 0.00184272 (נמוך) ל $ 0.00319664 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0114515, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRXVT נע ב -5.28% בשעה האחרונה ו +85.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 69.82K.

PRXVT by Virtuals (PRXVT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M נפח (24 שעות) $ 69.82K$ 69.82K $ 69.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M אספקת מחזור 907.73M 907.73M 907.73M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PRXVT by Virtuals הוא $ 2.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.82K. ההיצע במחזור של PRXVT הוא 907.73M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.02M.