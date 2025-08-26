1000x by Virtuals (1000X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00255546
גבוה 24 שעות $ 0.00367211
שיא כל הזמנים $ 0.01398289
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00119641
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.36%
שינוי מחיר (1D) +23.03%
שינוי מחיר (7D) +5.42%

1000x by Virtuals (1000X) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0033865. במהלך 24 השעות האחרונות, 1000X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00255546 לבין שיא של $ 0.00367211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1000Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01398289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119641.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1000X השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, +23.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

1000x by Virtuals (1000X) מידע שוק

שווי שוק $ 3.36M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.36M
אספקת מחזור 992.37M
אספקה כוללת 992,369,486.5234118

שווי השוק הנוכחי של 1000x by Virtuals הוא $ 3.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1000X הוא 992.37M, עם היצע כולל של 992369486.5234118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.