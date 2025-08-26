עוד על 1000X

1000x by Virtuals סֵמֶל

1000x by Virtuals מחיר (1000X)

לא רשום

1 1000X ל USDמחיר חי:

$0.0033865
$0.0033865$0.0033865
+23.00%1D
1000x by Virtuals (1000X) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:11 (UTC+8)

1000x by Virtuals (1000X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00255546
$ 0.00255546$ 0.00255546
24 שעות נמוך
$ 0.00367211
$ 0.00367211$ 0.00367211
גבוה 24 שעות

$ 0.00255546
$ 0.00255546$ 0.00255546

$ 0.00367211
$ 0.00367211$ 0.00367211

$ 0.01398289
$ 0.01398289$ 0.01398289

$ 0.00119641
$ 0.00119641$ 0.00119641

-1.36%

+23.03%

+5.42%

+5.42%

1000x by Virtuals (1000X) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0033865. במהלך 24 השעות האחרונות, 1000X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00255546 לבין שיא של $ 0.00367211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1000Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01398289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119641.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1000X השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, +23.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

1000x by Virtuals (1000X) מידע שוק

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

--
----

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

992.37M
992.37M 992.37M

992,369,486.5234118
992,369,486.5234118 992,369,486.5234118

שווי השוק הנוכחי של 1000x by Virtuals הוא $ 3.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1000X הוא 992.37M, עם היצע כולל של 992369486.5234118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.

1000x by Virtuals (1000X) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 1000x by Virtualsל USDהיה $ +0.00063386.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של1000x by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0034517531.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של1000x by Virtuals ל USDהיה $ +0.0026519888.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 1000x by Virtualsל USDהיה $ +0.0002259051047468935.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00063386+23.03%
30 ימים$ +0.0034517531+101.93%
60 ימים$ +0.0026519888+78.31%
90 ימים$ +0.0002259051047468935+7.15%

מה זה1000x by Virtuals (1000X)

1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

1000x by Virtuals (1000X) משאב

האתר הרשמי

1000x by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 1000x by Virtuals (1000X) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 1000x by Virtuals (1000X) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 1000x by Virtuals.

בדוק את 1000x by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

1000X למטבעות מקומיים

1000x by Virtuals (1000X) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 1000x by Virtuals (1000X) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1000X הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 1000x by Virtuals (1000X)

כמה שווה 1000x by Virtuals (1000X) היום?
החי 1000Xהמחיר ב USD הוא 0.0033865 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 1000X ל USD?
המחיר הנוכחי של 1000X ל USD הוא $ 0.0033865. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 1000x by Virtuals?
שווי השוק של 1000X הוא $ 3.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 1000X?
ההיצע במחזור של 1000X הוא 992.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 1000X?
‏‏1000X השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01398289 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 1000X?
1000X ‏‏רשם מחירATL של 0.00119641 USD.
מהו נפח המסחר של 1000X?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 1000X הוא -- USD.
האם 1000X יעלה השנה?
1000X ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 1000X תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.