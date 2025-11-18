VERONICA by Virtuals מחיר היום

מחיר VERONICA by Virtuals (VERONICA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00059008, עם שינוי של 2.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VERONICA ל USD הוא $ 0.00059008 לכל VERONICA.

VERONICA by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 590,084, עם היצע במחזור של 1.00B VERONICA. ב‑24 השעות האחרונות, VERONICA סחר בין $ 0.00056346 (נמוך) ל $ 0.0006311 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00233193, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00056346.

ביצועים לטווח קצר, VERONICA נע ב -1.23% בשעה האחרונה ו -23.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) מידע שוק

שווי שוק $ 590.08K$ 590.08K $ 590.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 590.08K$ 590.08K $ 590.08K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VERONICA by Virtuals הוא $ 590.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERONICA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 590.08K.