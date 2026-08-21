Mamo מחיר היום

מחיר Mamo (MAMO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01077538, עם שינוי של 10.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAMO ל USD הוא $ 0.01077538 לכל MAMO.

Mamo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,468,731, עם היצע במחזור של 600.79M MAMO. ב‑24 השעות האחרונות, MAMO סחר בין $ 0.00957189 (נמוך) ל $ 0.01119815 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.227837, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00744799.

ביצועים לטווח קצר, MAMO נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +23.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 973.16K.

Mamo (MAMO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M נפח (24 שעות) $ 973.16K$ 973.16K $ 973.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M אספקת מחזור 600.79M 600.79M 600.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mamo הוא $ 6.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 973.16K. ההיצע במחזור של MAMO הוא 600.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.77M.