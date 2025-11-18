Sage by Virtuals מחיר היום

מחיר Sage by Virtuals (SAGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00095897, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAGE ל USD הוא $ 0.00095897 לכל SAGE.

Sage by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 958,974, עם היצע במחזור של 1.00B SAGE. ב‑24 השעות האחרונות, SAGE סחר בין $ 0.0009233 (נמוך) ל $ 0.00105093 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00686891, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00061551.

ביצועים לטווח קצר, SAGE נע ב -2.39% בשעה האחרונה ו -25.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sage by Virtuals (SAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 958.97K$ 958.97K $ 958.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 958.97K$ 958.97K $ 958.97K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sage by Virtuals הוא $ 958.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 958.97K.