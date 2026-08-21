GRID by Virtuals מחיר היום

מחיר GRID by Virtuals (GRID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRID ל USD הוא $ 0 לכל GRID.

GRID by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 975,281, עם היצע במחזור של 1.00B GRID. ב‑24 השעות האחרונות, GRID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00111413 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00159095, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRID נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו -22.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.99K.

GRID by Virtuals (GRID) מידע שוק

שווי שוק $ 975.28K$ 975.28K $ 975.28K נפח (24 שעות) $ 22.99K$ 22.99K $ 22.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 975.28K$ 975.28K $ 975.28K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GRID by Virtuals הוא $ 975.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.99K. ההיצע במחזור של GRID הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.28K.