ReplyCorp מחיר היום

מחיר ReplyCorp (REPLY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00112457, עם שינוי של 4.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REPLY ל USD הוא $ 0.00112457 לכל REPLY.

ReplyCorp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 522,000, עם היצע במחזור של 462.86M REPLY. ב‑24 השעות האחרונות, REPLY סחר בין $ 0.00103365 (נמוך) ל $ 0.00113222 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0163653, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REPLY נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו +11.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 735.26.

ReplyCorp (REPLY) מידע שוק

שווי שוק $ 522.00K$ 522.00K $ 522.00K נפח (24 שעות) $ 735.26$ 735.26 $ 735.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M אספקת מחזור 462.86M 462.86M 462.86M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ReplyCorp הוא $ 522.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 735.26. ההיצע במחזור של REPLY הוא 462.86M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.