Shadow Combat League מחיר היום

מחיר Shadow Combat League (SCL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCL ל USD הוא $ 0 לכל SCL.

Shadow Combat League כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 732,720, עם היצע במחזור של 969.70M SCL. ב‑24 השעות האחרונות, SCL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0063319, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCL נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -39.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 173.09.

Shadow Combat League (SCL) מידע שוק

שווי שוק $ 732.72K$ 732.72K $ 732.72K נפח (24 שעות) $ 173.09$ 173.09 $ 173.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 755.61K$ 755.61K $ 755.61K אספקת מחזור 969.70M 969.70M 969.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shadow Combat League הוא $ 732.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 173.09. ההיצע במחזור של SCL הוא 969.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 755.61K.