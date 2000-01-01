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برترین توکن‌ های سهام توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سهام توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.563
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.73
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 151.77M
$ 19.77K
3
$ 225.47
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
4
$ 96.07
+0.07%
0.00%
+1.72%
$ 140.80M
$ 591.05
5
$ 71.51
0.00%
+0.56%
+6.08%
$ 139.04M
$ 832.39
6
$ 348.34
-0.25%
+0.08%
-2.40%
$ 134.63M
$ 160.29
7
$ 342.94
-0.07%
+0.15%
+3.77%
$ 133.56M
$ 162.47
8
SOON
SOON
SOON
$ 0.1985
-0.80%
-1.69%
-8.37%
$ 101.94M
$ 391.26K
9
$ 71.47
+0.10%
+0.48%
+6.44%
$ 100.96M
$ 870.09
10
$ 593.28
-0.12%
-0.10%
-0.30%
$ 84.61M
$ 96.32
11
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.57
0.00%
-0.00%
-9.12%
$ 82.10M
$ 3.40K
12
$ 980.14
+0.05%
+0.84%
+11.40%
$ 72.76M
$ 57.42
13
$ 149.6
-0.26%
+0.01%
-3.79%
$ 68.05M
$ 372.88
14
$ 263.88
-0.12%
+0.20%
-3.86%
$ 59.26M
$ 214.61
15
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37845
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
16
$ 225.84
-0.08%
+0.08%
+0.53%
$ 54.21M
$ 256.17
17
ELF
ELF
ELF
$ 0.05497
-0.77%
-0.23%
-4.48%
$ 45.54M
$ 1.03M
18
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.42
+0.07%
+0.01%
-7.48%
$ 44.69M
$ 293.47K
19
$ 275.47
-0.11%
+0.89%
+0.25%
$ 31.57M
$ 199.55
20
$ 28.43
+0.35%
+0.18%
-10.55%
$ 27.59M
$ 2.02K
21
$ 220.18
0.00%
-0.53%
+0.14%
$ 26.17M
$ 266.92
22
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02946
-0.34%
+0.51%
-2.04%
$ 25.05M
$ 2.33M
23
$ 351.07
+0.03%
+0.65%
-1.94%
$ 24.41M
$ 158.79
24
Securitize
Securitize
SECZ
$ 5.61
0.00%
0.00%
-27.24%
$ 22.59M
--
25
SATS
SATS
SATS
$ 0.00000001056
-0.75%
+2.64%
-4.36%
$ 22.17M
$ 6.82T
26
$ 342.89
0.00%
+0.13%
+3.77%
$ 21.59M
$ 163.15
27
$ 499.18
-0.14%
+0.21%
-0.53%
$ 14.61M
$ 117.22
28
$ 85.47
+0.22%
+0.34%
-5.94%
$ 14.54M
$ 664.84
29
$ 308.1
-0.54%
-0.53%
-2.27%
$ 13.57M
$ 180.20
30
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01148
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
31
$ 18.25
+0.99%
+0.66%
-0.11%
$ 13.34M
$ 3.02K
32
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.19
0.00%
-0.00%
+36.48%
$ 13.28M
$ 975.20K
33
$ 102.99
-0.07%
-0.33%
+0.54%
$ 12.92M
$ 598.13
34
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001668
-0.18%
-0.48%
-16.99%
$ 12.61M
$ 34.12B
35
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002732
-0.33%
+1.38%
-6.03%
$ 11.69M
$ 23.33M
36
$ 516.66
-0.01%
+0.65%
+7.49%
$ 10.64M
$ 109.90
37
$ 428.49
-0.14%
-0.12%
+1.31%
$ 10.47M
$ 145.67
38
$ 94.11
+0.05%
+1.56%
-7.46%
$ 9.72M
$ 554.60
39
$ 279.93
-0.09%
+0.49%
-1.43%
$ 7.78M
$ 198.52
40
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 104.07
+0.26%
+0.02%
+2.78%
$ 7.28M
$ 19.90K
41
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 497.16
+0.50%
-0.00%
-0.43%
$ 7.24M
$ 24.30K
42
$ 264.37
-0.24%
+0.49%
-3.63%
$ 7.22M
$ 210.76
43
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 152.08
0.00%
0.00%
+3.17%
$ 7.05M
--
44
$ 593.5
-0.10%
+0.07%
-0.70%
$ 6.81M
$ 92.78
45
$ 139.69
-0.03%
-0.73%
+2.82%
$ 6.81M
$ 450.24
46
$ 397.68
+0.09%
+0.86%
-8.09%
$ 6.59M
$ 145.89
47
$ 149.19
+0.15%
+0.44%
-3.28%
$ 6.46M
$ 383.19
48
$ 1,642.82
0.00%
-1.19%
+35.17%
$ 6.33M
$ 35.26
49
$ 152.51
+0.15%
+0.28%
+2.27%
$ 6.10M
$ 358.66
50
$ 140.06
+0.07%
-1.28%
+2.95%
$ 5.43M
$ 573.23

سوالات متداول

توکن‌ های سهام توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سهام توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 287 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سهام توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سهام توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ON با ثبت تغییر قیمتی 5.87% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سهام توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 287 توکن از دسته سهام توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سهام توکنیزه شده می‌توان به CVX, STRCX, NVDAX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سهام توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سهام توکنیزه شده در حال حاضر حدود $2.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سهام توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.