قیمت امروز Bending Spoons xStock

قیمت لحظه‌ ای Bending Spoons xStock (BSPX) در حال حاضر برابر با $ 39.57 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSPX به USD برابر با $ 39.57 برای هر BSPX می‌ باشد.

توکن Bending Spoons xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 82,101,590 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.08M BSPX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSPX در بازه‌ ای بین $ 39.56 (حداقل) و $ 40.65 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 58.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 28.12 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSPX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Bending Spoons xStock (BSPX)

ارزش بازار $ 82.10M$ 82.10M $ 82.10M حجم (24 ساعته) $ 3.40K$ 3.40K $ 3.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 82.10M$ 82.10M $ 82.10M سرمایه در گردش 2.08M 2.08M 2.08M عرضه کل 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

ارزش بازار فعلی Bending Spoons xStock برابر است با $ 82.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.40K. عرضه در گردش BSPX برابر است با 2.08M، و عرضه کل آن 2075073.634063998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.10M است.