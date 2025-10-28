Broadcom xStockAVGOX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

AVGOX به ارزهای محلی

توکنومیکس Broadcom xStock (AVGOX)

درک، توکنومیکس Broadcom xStock (AVGOX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVGOX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Broadcom xStock (AVGOX) امروز Broadcom xStock (AVGOX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AVGOX به واحد USD برابر است با 361.89 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AVGOX نسبت به USD چقدر است؟ $ 361.89 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AVGOX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Broadcom xStock چقدر است؟ ارزش بازار AVGOX برابر است با $ 709.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AVGOX چقدر است؟ عرضه در گردش AVGOX برابر است با 1.96K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVGOX چقدر بوده است؟ AVGOX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 372.62 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AVGOX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AVGOX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 282.47 USD رسید. حجم معاملات AVGOX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVGOX برابر است با -- USD . آیا AVGOX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AVGOX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVGOX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Broadcom xStock (AVGOX)