قیمت امروز Intel xStock

قیمت لحظه‌ ای Intel xStock (INTCX) در حال حاضر برابر با $ 102.23 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INTCX به USD برابر با $ 102.23 برای هر INTCX می‌ باشد.

توکن Intel xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,146,526 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.91K INTCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INTCX در بازه‌ ای بین $ 102.1 (حداقل) و $ 106.42 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 608.91 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 32.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INTCX طی یک ساعت گذشته به میزان -1.16% و در هفت روز اخیر به میزان -0.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Intel xStock (INTCX)

ارزش بازار $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M حجم (24 ساعته) $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 188.16M$ 188.16M $ 188.16M سرمایه در گردش 69.91K 69.91K 69.91K عرضه کل 1,840,632.212102831 1,840,632.212102831 1,840,632.212102831

ارزش بازار فعلی Intel xStock برابر است با $ 7.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.52K. عرضه در گردش INTCX برابر است با 69.91K، و عرضه کل آن 1840632.212102831 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 188.16M است.