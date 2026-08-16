قیمت امروز Marvell xStock

قیمت لحظه‌ ای Marvell xStock (MRVLX) در حال حاضر برابر با $ 221.45 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MRVLX به USD برابر با $ 221.45 برای هر MRVLX می‌ باشد.

توکن Marvell xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,297,308 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 23.92K MRVLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MRVLX در بازه‌ ای بین $ 221.45 (حداقل) و $ 221.49 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 346.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 70.79 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MRVLX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 88.19 رسیده است.

اطلاعات بازار Marvell xStock (MRVLX)

ارزش بازار $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M حجم (24 ساعته) $ 88.19$ 88.19 $ 88.19 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 218.49M$ 218.49M $ 218.49M سرمایه در گردش 23.92K 23.92K 23.92K عرضه کل 986,614.9760013529 986,614.9760013529 986,614.9760013529

ارزش بازار فعلی Marvell xStock برابر است با $ 5.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.19. عرضه در گردش MRVLX برابر است با 23.92K، و عرضه کل آن 986614.9760013529 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 218.49M است.