قیمت امروز Sandisk Corporation xStock

قیمت لحظه‌ ای Sandisk Corporation xStock (SNDKX) در حال حاضر برابر با $ 1,655.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNDKX به USD برابر با $ 1,655.05 برای هر SNDKX می‌ باشد.

توکن Sandisk Corporation xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,279,668 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.02K SNDKX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNDKX در بازه‌ ای بین $ 1,654.98 (حداقل) و $ 1,655.39 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16,187,595 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 892.27 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNDKX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +36.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 319.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

ارزش بازار $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M حجم (24 ساعته) $ 319.40$ 319.40 $ 319.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.84M$ 111.84M $ 111.84M سرمایه در گردش 8.02K 8.02K 8.02K عرضه کل ---- --

ارزش بازار فعلی Sandisk Corporation xStock برابر است با $ 13.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 319.40. عرضه در گردش SNDKX برابر است با 8.02K، و عرضه کل آن می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.84M است.