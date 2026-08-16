قیمت امروز Sandisk Corporation xStock

قیمت Sandisk Corporation xStock (SNDKX)
قیمت لحظه ای Sandisk Corporation xStock (SNDKX) در حال حاضر برابر با $ 1,655.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNDKX به USD برابر با $ 1,655.05 برای هر SNDKX می باشد.
توکن Sandisk Corporation xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,279,668 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.02K SNDKX می باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNDKX در بازه ای بین $ 1,654.98 (حداقل) و $ 1,655.39 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16,187,595 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 892.27 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز SNDKX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +36.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 319.40 رسیده است.
ارزش بازار فعلی Sandisk Corporation xStock برابر است با $ 13.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 319.40. عرضه در گردش SNDKX برابر است با 8.02K، و عرضه کل آن می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 111.84M است.
+0.00%
-0.01%
+36.47%
+36.47%
امروز، تغییر قیمت Sandisk Corporation xStock به USD به میزان $ -0.1677833138933238 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sandisk Corporation xStock به USD به میزان $ +337.1159759650 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sandisk Corporation xStock به USD به میزان $ -325.0455308100 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sandisk Corporation xStock به USD به میزان $ +0.0431380077694 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.1677833138933238
|-0.01%
|30 روز
|$ +337.1159759650
|+20.37%
|60 روز
|$ -325.0455308100
|-19.63%
|90 روز
|$ +0.0431380077694
|+0.00%
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Sandisk Corporation xStock احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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