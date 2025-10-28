Microsoft xStockMSFTX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Microsoft xStock (USD)

ارزش Microsoft xStock (MSFTX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Microsoft xStock (MSFTX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Microsoft xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Microsoft xStock را بررسی کنید!

MSFTX به ارزهای محلی

توکنومیکس Microsoft xStock (MSFTX)

درک، توکنومیکس Microsoft xStock (MSFTX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSFTX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Microsoft xStock (MSFTX) امروز Microsoft xStock (MSFTX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MSFTX به واحد USD برابر است با 546.36 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MSFTX نسبت به USD چقدر است؟ $ 546.36 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MSFTX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Microsoft xStock چقدر است؟ ارزش بازار MSFTX برابر است با $ 1.21M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MSFTX چقدر است؟ عرضه در گردش MSFTX برابر است با 2.21K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSFTX چقدر بوده است؟ MSFTX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 767.64 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MSFTX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MSFTX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 490.75 USD رسید. حجم معاملات MSFTX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSFTX برابر است با -- USD . آیا MSFTX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MSFTX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSFTX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Microsoft xStock (MSFTX)