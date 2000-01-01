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برترین توکن‌ های اکوسیستم Fraxtal بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Fraxtal را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.582
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08441
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.74
+0.02%
+0.01%
-1.33%
$ 81.37M
$ 1.08K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 57.18K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2896
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.25
+0.07%
+0.00%
-1.91%
$ 7.49M
$ 0.27
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.078958
0.00%
0.00%
-6.91%
$ 2.28M
$ 26.50
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998244
-0.04%
0.00%
+0.07%
$ 1.17M
$ 842.04
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998486
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 809.46K
$ 120.95K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.015
0.00%
--
-0.10%
$ 524.75K
$ 1.04K
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,870.25
+0.02%
+0.01%
-1.16%
$ 201.45K
$ 7.71K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00129449
+0.02%
--
-0.90%
$ 32.36K
$ 6.34

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Fraxtal چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Fraxtal به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $88.63B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Fraxtal چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Fraxtal که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Fraxtal در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته اکوسیستم Fraxtal را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Fraxtal می‌توان به USDC, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Fraxtal چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Fraxtal در حال حاضر حدود $88.63B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Fraxtal، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.