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برترین توکن‌ های سرگرمی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سرگرمی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06453
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.3379
0.00%
-0.94%
-10.62%
$ 74.78M
$ 6.13K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37343
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
4
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02416
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
5
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.04122061
+2.17%
+0.13%
+14.18%
$ 37.23M
$ 44.79K
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009901
-0.28%
-0.40%
-1.85%
$ 29.63M
$ 65.22M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005306
-0.37%
-2.55%
-4.84%
$ 19.43M
$ 107.89M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01698
+0.41%
-0.12%
+0.83%
$ 17.76M
$ 3.73M
9
OG
OG
OG
$ 2.536
+0.24%
+1.88%
-6.31%
$ 11.97M
$ 27.34K
10
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001154
+0.26%
+1.76%
-19.64%
$ 9.00M
$ 50.66M
11
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01915033
+0.07%
--
-6.45%
$ 7.66M
$ 26.44
12
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.00434153
+1.26%
+0.01%
+2.55%
$ 4.34M
$ 2.10K
13
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.39127
0.00%
-0.00%
-2.18%
$ 4.15M
$ 1.32K
14
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.46E-7
+0.14%
+1.80%
-2.71%
$ 3.90M
--
15
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01001616
+0.08%
0.00%
-4.50%
$ 2.80M
$ 1.29K
16
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00224499
0.00%
--
+0.35%
$ 2.78M
$ 3.52
17
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002654
+0.98%
-1.04%
-4.44%
$ 2.15M
$ 20.38M
18
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.65
0.00%
+0.01%
-12.70%
$ 1.48M
$ 1.01K
19
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0015442
+0.01%
-0.01%
-7.04%
$ 1.47M
$ 41.58
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00350021
-0.22%
+0.13%
-0.47%
$ 1.36M
$ 24.16K
21
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.00353664
+0.23%
-0.01%
-4.91%
$ 1.21M
$ 1.71K
22
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
23
Tales X
Tales X
X
$ 0.007686
+0.26%
-20.20%
-24.32%
$ 1.15M
$ 7.74M
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.30977E-7
+0.25%
-4.70%
-1.40%
$ 1.13M
--
25
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10824E-7
-0.06%
+0.40%
-2.88%
$ 1.11M
--
26
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000011435
+0.35%
+7.75%
+8.36%
$ 1.04M
$ 5.61B
27
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012527
-0.07%
-2.55%
-5.31%
$ 919.74K
$ 79.99M
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01147584
+0.01%
+0.02%
-1.56%
$ 668.17K
$ 319.41
29
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.00060608
+0.11%
+0.01%
-1.54%
$ 601.07K
$ 5.03
30
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00024233
0.00%
-0.06%
-5.10%
$ 581.58K
$ 1.25K
31
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00108207
0.00%
-0.02%
-8.29%
$ 550.13K
$ 478.37
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0.00085126
+0.10%
+0.00%
+1.32%
$ 502.25K
$ 224.08
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0039914
-0.35%
+2.63%
-17.16%
$ 432.60K
$ 14.79M
34
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00035465
0.00%
+0.06%
-8.11%
$ 348.45K
$ 1.00K
35
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0.003991
+0.23%
+0.76%
-0.62%
$ 280.16K
$ 9.81M
36
ritestream
ritestream
RITE
$ 0.00031242
0.00%
-0.05%
-18.82%
$ 269.10K
$ 288.88
37
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0.000566
0.00%
+1.25%
0.00%
$ 223.21K
$ 13.82M
38
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00394856
0.00%
-0.59%
-59.38%
$ 193.35K
$ 31.19
39
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00452199
0.00%
+0.04%
+3.08%
$ 175.46K
$ 196.61
40
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130051
0.00%
+0.00%
+4.20%
$ 130.05K
$ 65.57
41
Will U
Will U
WILLU
$ 0.00012072
+0.02%
-0.02%
-35.99%
$ 120.72K
$ 1.71K
42
AITV
AITV
AITV
$ 0.00050284
0.00%
--
-1.32%
$ 108.57K
$ 12.86
43
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010121
+0.01%
+0.00%
-8.45%
$ 101.21K
$ 3.37
44
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 9.804E-5
-0.02%
+0.60%
-3.47%
$ 98.03K
--
45
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 5.751E-5
0.00%
-1.00%
-33.79%
$ 74.79K
--
46
Afroman
Afroman
FRO
$ 6.75E-5
-0.03%
-18.90%
-21.38%
$ 67.44K
--
47
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
0.00%
+0.30%
-3.45%
$ 67.26K
--
48
RFLIX
RFLIX
RFLX
$ 5.908E-5
+0.24%
+1.80%
+127.14%
$ 59.08K
--
49
Arena Two
Arena Two
ATWO
$ 0.00041889
+0.01%
-0.08%
+17.60%
$ 58.75K
$ 7.30K
50
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00053168
0.00%
--
-7.86%
$ 53.17K
$ 79.75

سوالات متداول

توکن‌ های سرگرمی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سرگرمی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 79 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $484.31M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سرگرمی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سرگرمی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATE با ثبت تغییر قیمتی 28.82% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سرگرمی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 79 توکن از دسته سرگرمی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سرگرمی می‌توان به MANA, RAVE, BEAT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سرگرمی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سرگرمی در حال حاضر حدود $484.31M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سرگرمی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.