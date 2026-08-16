قیمت امروز Three Kingdoms

قیمت لحظه‌ ای Three Kingdoms (3KDS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 3KDS به USD برابر با $ 0 برای هر 3KDS می‌ باشد.

توکن Three Kingdoms در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 502,130 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 590.00M 3KDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 3KDS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133389 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 3KDS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +1.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 116.96 رسیده است.

اطلاعات بازار Three Kingdoms (3KDS)

ارزش بازار $ 502.13K$ 502.13K $ 502.13K حجم (24 ساعته) $ 116.96$ 116.96 $ 116.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 851.07K$ 851.07K $ 851.07K سرمایه در گردش 590.00M 590.00M 590.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Three Kingdoms برابر است با $ 502.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 116.96. عرضه در گردش 3KDS برابر است با 590.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 851.07K است.