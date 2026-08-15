قیمت امروز 1000PEPPER

قیمت لحظه‌ ای 1000PEPPER (1000PEPPER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1000PEPPER به USD برابر با $ 0 برای هر 1000PEPPER می‌ باشد.

توکن 1000PEPPER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,880,613 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.75T 1000PEPPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1000PEPPER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1000PEPPER طی یک ساعت گذشته به میزان +1.09% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 1000PEPPER (1000PEPPER)

ارزش بازار $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M سرمایه در گردش 8.75T 8.75T 8.75T عرضه کل 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633

ارزش بازار فعلی 1000PEPPER برابر است با $ 3.88M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1000PEPPER برابر است با 8.75T، و عرضه کل آن 8745680309696.633 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.88M است.