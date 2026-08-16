قیمت امروز Netvrk

قیمت لحظه‌ ای Netvrk (NETVR) در حال حاضر برابر با $ 0.00130051 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NETVR به USD برابر با $ 0.00130051 برای هر NETVR می‌ باشد.

توکن Netvrk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 130,051 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M NETVR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NETVR در بازه‌ ای بین $ 0.00129665 (حداقل) و $ 0.00130227 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.33 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NETVR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.57 رسیده است.

اطلاعات بازار Netvrk (NETVR)

ارزش بازار $ 130.05K$ 130.05K $ 130.05K حجم (24 ساعته) $ 65.57$ 65.57 $ 65.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.05K$ 130.05K $ 130.05K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Netvrk برابر است با $ 130.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.57. عرضه در گردش NETVR برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.05K است.