قیمت امروز Sequel

قیمت لحظه‌ ای Sequel (MOVIE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOVIE به USD برابر با $ 0 برای هر MOVIE می‌ باشد.

توکن Sequel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,255 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 60.00B MOVIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOVIE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOVIE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sequel (MOVIE)

ارزش بازار $ 67.26K$ 67.26K $ 67.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.09K$ 112.09K $ 112.09K سرمایه در گردش 60.00B 60.00B 60.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Sequel برابر است با $ 67.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOVIE برابر است با 60.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.09K است.