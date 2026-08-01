قیمت امروز AITV

قیمت لحظه‌ ای AITV (AITV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AITV به USD برابر با $ 0 برای هر AITV می‌ باشد.

توکن AITV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,571 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 215.92M AITV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AITV در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.143486 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AITV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.86 رسیده است.

اطلاعات بازار AITV (AITV)

ارزش بازار $ 108.57K$ 108.57K $ 108.57K حجم (24 ساعته) $ 12.86$ 12.86 $ 12.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 502.84K$ 502.84K $ 502.84K سرمایه در گردش 215.92M 215.92M 215.92M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AITV برابر است با $ 108.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.86. عرضه در گردش AITV برابر است با 215.92M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 502.84K است.