قیمت امروز CrypTok

قیمت لحظه‌ ای CrypTok (CRYPTOK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRYPTOK به USD برابر با $ 0 برای هر CRYPTOK می‌ باشد.

توکن CrypTok در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,785 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.30B CRYPTOK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRYPTOK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRYPTOK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -24.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CrypTok (CRYPTOK)

ارزش بازار $ 74.79K$ 74.79K $ 74.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.79K$ 74.79K $ 74.79K سرمایه در گردش 1.30B 1.30B 1.30B عرضه کل 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

ارزش بازار فعلی CrypTok برابر است با $ 74.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRYPTOK برابر است با 1.30B، و عرضه کل آن 1300499785.88873 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.79K است.