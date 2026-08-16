قیمت امروز ritestream

قیمت لحظه‌ ای ritestream (RITE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RITE به USD برابر با $ 0 برای هر RITE می‌ باشد.

توکن ritestream در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 263,802 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 861.34M RITE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RITE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.081853 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RITE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -3.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 281.65 رسیده است.

اطلاعات بازار ritestream (RITE)

ارزش بازار $ 263.80K$ 263.80K $ 263.80K حجم (24 ساعته) $ 281.65$ 281.65 $ 281.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 306.27K$ 306.27K $ 306.27K سرمایه در گردش 861.34M 861.34M 861.34M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ritestream برابر است با $ 263.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 281.65. عرضه در گردش RITE برابر است با 861.34M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 306.27K است.