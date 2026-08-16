قیمت امروز Dream Machine Token

قیمت لحظه‌ ای Dream Machine Token (DMT) در حال حاضر برابر با $ 1.65 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DMT به USD برابر با $ 1.65 برای هر DMT می‌ باشد.

توکن Dream Machine Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,478,238 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 897.41K DMT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DMT در بازه‌ ای بین $ 1.63 (حداقل) و $ 1.65 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 184.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02494659 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DMT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -9.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 993.52 رسیده است.

اطلاعات بازار Dream Machine Token (DMT)

ارزش بازار $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M حجم (24 ساعته) $ 993.52$ 993.52 $ 993.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M سرمایه در گردش 897.41K 897.41K 897.41K عرضه کل 995,297.0184232 995,297.0184232 995,297.0184232

ارزش بازار فعلی Dream Machine Token برابر است با $ 1.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 993.52. عرضه در گردش DMT برابر است با 897.41K، و عرضه کل آن 995297.0184232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.64M است.