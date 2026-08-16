قیمت امروز ON

قیمت لحظه‌ ای ON (ONLIVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONLIVE به USD برابر با $ 0 برای هر ONLIVE می‌ باشد.

توکن ON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 583,973 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.56B ONLIVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONLIVE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONLIVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.26K رسیده است.

اطلاعات بازار ON (ONLIVE)

ارزش بازار $ 583.97K$ 583.97K $ 583.97K حجم (24 ساعته) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 729.97K$ 729.97K $ 729.97K سرمایه در گردش 1.56B 1.56B 1.56B عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ON برابر است با $ 583.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.26K. عرضه در گردش ONLIVE برابر است با 1.56B، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 729.97K است.