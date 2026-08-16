قیمت امروز DEV TOMMY JINGL

قیمت لحظه‌ ای DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOMMYJINGL به USD برابر با $ 0 برای هر TOMMYJINGL می‌ باشد.

توکن DEV TOMMY JINGL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 599,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 991.80M TOMMYJINGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOMMYJINGL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00130959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOMMYJINGL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -0.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.02 رسیده است.

اطلاعات بازار DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

ارزش بازار $ 599.68K$ 599.68K $ 599.68K حجم (24 ساعته) $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 626.39K$ 626.39K $ 626.39K سرمایه در گردش 991.80M 991.80M 991.80M عرضه کل 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

ارزش بازار فعلی DEV TOMMY JINGL برابر است با $ 599.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.02. عرضه در گردش TOMMYJINGL برابر است با 991.80M، و عرضه کل آن 1035975088.494188 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 626.39K است.