قیمت امروز Attention Token

قیمت لحظه‌ ای Attention Token (ATTN) در حال حاضر برابر با $ 0.00108208 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATTN به USD برابر با $ 0.00108208 برای هر ATTN می‌ باشد.

توکن Attention Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 550,106 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 508.39M ATTN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATTN در بازه‌ ای بین $ 0.00108208 (حداقل) و $ 0.00111834 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02018926 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00107225 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATTN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.85% و در هفت روز اخیر به میزان -6.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 478.36 رسیده است.

اطلاعات بازار Attention Token (ATTN)

ارزش بازار $ 550.11K$ 550.11K $ 550.11K حجم (24 ساعته) $ 478.36$ 478.36 $ 478.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M سرمایه در گردش 508.39M 508.39M 508.39M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Attention Token برابر است با $ 550.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 478.36. عرضه در گردش ATTN برابر است با 508.39M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.08M است.