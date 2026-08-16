قیمت امروز Will U

قیمت لحظه‌ ای Will U (WILLU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WILLU به USD برابر با $ 0 برای هر WILLU می‌ باشد.

توکن Will U در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 134,309 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WILLU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WILLU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WILLU طی یک ساعت گذشته به میزان -3.32% و در هفت روز اخیر به میزان -71.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Will U (WILLU)

ارزش بازار $ 134.31K$ 134.31K $ 134.31K حجم (24 ساعته) $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 134.31K$ 134.31K $ 134.31K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Will U برابر است با $ 134.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.56K. عرضه در گردش WILLU برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 134.31K است.