قیمت امروز Winternomics TV

قیمت لحظه‌ ای Winternomics TV (WNTV) در حال حاضر برابر با $ 0.00434838 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNTV به USD برابر با $ 0.00434838 برای هر WNTV می‌ باشد.

توکن Winternomics TV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,348,262 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M WNTV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNTV در بازه‌ ای بین $ 0.00422747 (حداقل) و $ 0.00444819 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01195419 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNTV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +6.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Winternomics TV (WNTV)

ارزش بازار $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M حجم (24 ساعته) $ 3.92K$ 3.92K $ 3.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,991,374.863296 999,991,374.863296 999,991,374.863296

ارزش بازار فعلی Winternomics TV برابر است با $ 4.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.92K. عرضه در گردش WNTV برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999991374.863296 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.35M است.