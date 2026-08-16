قیمت امروز coinage

قیمت لحظه‌ ای coinage (COINAGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COINAGE به USD برابر با $ 0 برای هر COINAGE می‌ باشد.

توکن coinage در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 101,205 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B COINAGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COINAGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01197817 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COINAGE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -14.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.37 رسیده است.

اطلاعات بازار coinage (COINAGE)

ارزش بازار $ 101.21K$ 101.21K $ 101.21K حجم (24 ساعته) $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.21K$ 101.21K $ 101.21K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی coinage برابر است با $ 101.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.37. عرضه در گردش COINAGE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.21K است.